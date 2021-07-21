Директор кузбасского машзавода попал под суд за долги перед работниками

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Суд в Кемеровской области рассмотрит дело руководителя машиностроительного завода, обвиняемого в невыплате зарплат своим сотрудникам.

Кузбасские следователи выяснили, что 62-летний директор кузбасского завода в течение некоторого времени не платил своим работникам за труд. По информации СУ СКР, это происходило с марта прошлого года по февраль текущего: задолженность перед 51 человеком достигла 3 млн рублей.

– 37 человек не получали заработную плату в полном объеме свыше 2 месяцев, а 14 работников получали денежные средства несвоевременно и не в полном размере, – рассказали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело, обвиняемый сознался и до суда заплатил подчиненным около 2 млн рублей. Решение во данному делу теперь примет суд.

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