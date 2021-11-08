Директор кузбасского магазина тайно оформляла кредиты от имени покупателей

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Жительница Кемеровской области, работая директором магазина бытовой техники, нелегально оформляла кредиты на своих покупателей.

Двое жителей Тайги обратились к правоохранителям, так как стали обладателями кредитов, которых они не оформляли. Общая сумма займов составила 160 тысяч рублей. Потерпевшие покупали товары в кредит в местном магазине бытовой техники, где позже на них были оформлены новые покупки. Однако дополнительные товары потерпевшие не приобретали и не подписывали никаких документов. Выяснилось, что от имени покупателей действовала 30-летняя директор магазина, которая при оформлении кредита отсылала заявки сразу в два банка. Затем злоумышленница подготавливала два комплекта документов, один из которых подписывали потерпевшие, а второй ‒ мошенница. Полученные суммы женщина маскировала под покупки техники, а деньги забирала в кассе.


Возбужденное в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" было направлено в суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Женщине может грозить до двух лет лишения свободы.

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