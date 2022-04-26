Директор комбината питания был оштрафован за нарушение в школьной столовой

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Суд выписал штраф директору Мариинского комбината школьного питания. Там нашли ряд нарушений.

В начале марта этого года представители Роспотребнадзора организовали проверку в столовой школы № 7 в Мариинске. Ими был выявлен ряд нарушений.

– <...> не поддерживались процедуры в части проверки качества готовых блюд, а журнал бракеража готовой пищевой продукции не соответствовал установленной форме. <...> В конце февраля питание детей осуществлялось не в соответствии с утвержденным меню, – передает пресс-служба Мариинского городского суда.

К ответственности привлекли директора Мариинского комбината школьного питания. Посчитав характер правонарушения, согласие с фактом его совершения, а также первое привлечение к административной ответственности, суд выписал минимальную сумму штрафа – 5 000 рублей.

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