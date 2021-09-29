Согласно данным следствия, 55-летний директор филиала федерального казенного учреждения "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" в Кемерове получил крупную взятку и обещал покровительство владельцу автодорожного предприятия.

В период с марта по июнь прошлого года обвиняемый договорился с 49-летним предпринимателем, что тот выполнит дорогой ремонт его автомобиля. За это глава "Сибуправтодора" пообещал подписывать акты выполненных работ по госконтрактам.

В результате за счет автодорожного предприятия машина была отремонтирована на общую сумму в 386 тысяч рублей.

В настоящее время директор филиала помещен под стражу и обвиняется как должностное лицо по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ в получении взятки в крупном размере. Отмечается, что вину он не признает и со следствием не сотрудничает. Помимо этого, фигурантами уголовных дел также стали взяткодатель и сотрудник его компании, который произвел оплату ремонта из бюджета организации, заведомо зная о незаконности этого действия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.