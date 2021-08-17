Диллер пластилиновых колобков из Кемерова попал под следствие

Сотрудники полиции получили информацию о 26-летнем жителе Кемерова, который мог быть причастен к распространению наркотиков. Когда молодого человека задержали, у него в машине обнаружили 65 пластилиновых колобков, которые он собирался спрятать в тайниках. Внутри каждого находился синтетический наркотик. Общая масса запрещенного вещества составила 130 граммов.

Позже из квартиры задержанного также изъяли упаковочный материал, весы, инструменты для фасовки наркотика и само вещество массой 180 граммов.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела. За сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы. на время следствия кемеровчанин взят под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.