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Диллер пластилиновых колобков из Кемерова попал под следствие

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В кузбасской столице полиция задержала местного жителя, лепившего колобки из пластилина с запрещенной законом начинкой.

Сотрудники полиции получили информацию о 26-летнем жителе Кемерова, который мог быть причастен к распространению наркотиков. Когда молодого человека задержали, у него в машине обнаружили 65 пластилиновых колобков, которые он собирался спрятать в тайниках. Внутри каждого находился синтетический наркотик. Общая масса запрещенного вещества составила 130 граммов.


Позже из квартиры задержанного также изъяли упаковочный материал, весы, инструменты для фасовки наркотика и само вещество массой 180 граммов.


В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела. За сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы. на время следствия кемеровчанин взят под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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