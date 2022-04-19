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Дикий лось заблокировал движение на кемеровской трассе

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Фото:  

В кузбасской столице на одной из местных трасс лось перебежал через дорогу во время активного движения машин. Решение животного вынудило водителей остановить свой транспорт.

В кузбасской столице замечен лось. О встрече с диким животном рассказали местные жители в социальных сетях. Очевидцы отметили, что крупный олень пробегал по проезжей части неподалеку от Лесной Поляны.

– В 1 км от кольца лесной поляны (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – сказал интернет-пользователь.

При этом на ролике видно, что четвероногий стал серьезной помехой для автомобилистов: лось решил переправиться через дорогу в момент, когда по ней проезжали машины. После пробежки он скрылся в лесистой местности.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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