Дикий лось пробрался на территорию кемеровского аэропорта

Так, в одном из крупных городских сообществ Кемерова появился пост, в котором местные жители сообщили о том, что наблюдали лося, который пробегался по территории аэропорта в Кемерове.

- Видимо, решил посмотреть на недавно открытый терминал, - шутливо комментирует ситуацию автор публикации.

Также в посте отмечается то, что на месте работали сотрудники службы отлова диких животных. К моменту публикации записи в Сети, как пишут очевидцы, им не удалось выгнать лося с территории аэропорта.