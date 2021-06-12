Дикий лось пробрался на территорию кемеровского аэропорта

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Местные жители заметили крупного лесного жителя близ взлетно-посадочной полосы в областном центре Кузбасса. Пробежка сохатого попала на видео, которое очевидцы опубликовали в Сети.

Так, в одном из крупных городских сообществ Кемерова появился пост, в котором местные жители сообщили о том, что наблюдали лося, который пробегался по территории аэропорта в Кемерове.

- Видимо, решил посмотреть на недавно открытый терминал, - шутливо комментирует ситуацию автор публикации.

Также в посте отмечается то, что на месте работали сотрудники службы отлова диких животных. К моменту публикации записи в Сети, как пишут очевидцы, им не удалось выгнать лося с территории аэропорта.

Видео: Инцидент Кемерово

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