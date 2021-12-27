Дикие утки заполонили улицы Новокузнецка

В Сети жители южной столицы Кузбасса поделились кадрами проспекта Металлургов, который полностью заселили утки. Судя по фотографиям, в городе обосновались несколько десятков особей.
– Какая прелесть. Но выживут ли они. Надо взять их под охрану, – предложили местные жители.
По большей части горожан позабавило появление пернатых пешеходов на оживленной улице. Стоит отметить, что некоторые высказали беспокойство за жизнь и будущее птиц, которым может не хватить пропитания до конца зимы.
Фото: Youtube / KUZPRESS
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