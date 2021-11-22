Дикие собаки запугали кемеровчан из отдаленного района

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Жители Кировского района областного центра завалили жалобами сообщество в Сети в связи с многочисленными нападениями бездомных собак на домашних животных и их хозяев.

Горожанин во "ВКонтакте" рассказал, что животные часто гуляют в районе набережной рядом со школами в Кировском районе кузбасской столицы. По его словам, беспризорные собаки проявляют агрессию к прохожим и нападают на домашних животных, а также хозяев, которые встают на защиту четвероногих друзей.

– Пострадало уже несколько домашних собак, их хозяева, – указал автор в своем обращении.

Судя по кадрам, как минимум шесть псов бегут по одной из городских улиц в неизвестном направлении. Автор поста отметил, что специалисты отлова животных не реагируют на псов, которые, по его мнению, представляют серьезную опасность для всех жителей района.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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