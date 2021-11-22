Дикие собаки запугали кемеровчан из отдаленного района

Горожанин во "ВКонтакте" рассказал, что животные часто гуляют в районе набережной рядом со школами в Кировском районе кузбасской столицы. По его словам, беспризорные собаки проявляют агрессию к прохожим и нападают на домашних животных, а также хозяев, которые встают на защиту четвероногих друзей.

– Пострадало уже несколько домашних собак, их хозяева, – указал автор в своем обращении.

Судя по кадрам, как минимум шесть псов бегут по одной из городских улиц в неизвестном направлении. Автор поста отметил, что специалисты отлова животных не реагируют на псов, которые, по его мнению, представляют серьезную опасность для всех жителей района.