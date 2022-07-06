Дикие осы оккупировали сосну в кемеровском дворе

В Сети появилась информация, что осы облюбовали одну из кемеровских сосен, которая расположена во дворе у многоквартирных домов на проспекте Шахтеров. Для подтверждения своих слов, местные жители сняли на видео крупное осиное гнездо.

– Кемерово Серебряный Бор. Срочно нужны специалисты, – следует из текста публикации во "ВКонтакте".

В местной УК журналисту AVOKADO уточнили, что на текущий момент заявка уже находится у специалистов. Ответственный лица уже осмотрели обозначенный участок.