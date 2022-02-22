Дикая косуля вышла к кемеровскому шоссе

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В столице Кемеровской области автомобилисты обнаружили в районе Логового шоссе дикую косулю и сообщили о ней в Сети.

По словам автора публикации, дикая косуля вышла к проезжей части еще вечера в понедельник, 21 февраля.

21.02 в Кемерово была замечена косуля, указал интернет пользователь.

Однако в комментариях жители города Кемерово предположили, что очевидец не верно назвал локацию и видел он животное в районе Логового шоссе, расположенного неподалеку от названной территории. К такому выводу аудитория пришла после просмотра съемки.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасской столицы заметили дикую косулю возле трамвайных путей.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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