Дикая косуля попала в плен забора в кузбасском городе

Сегодня, 15 февраля, в Сети появились фотографии косули, сделанные спасателями в Юрге. Специалисты сняли их, отрабатывая сигнал о застрявшем в заборе диком животном.

– Поступило сообщение о том, что в городе Юрге, на ул.1-я Садовая, в заборе застряла косуля. Требуется помощь спасателей, – сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, специалисты смогли вызволить косулю из "ловушки". Животное вывезли из города и отпустили в лес.