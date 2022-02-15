Дикая косуля попала в плен забора в кузбасском городе

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Фото:  

Специалисты провели операцию по спасению животного из рода оленьих в одном из городов Кемеровской области.

Сегодня, 15 февраля, в Сети появились фотографии косули, сделанные спасателями в Юрге. Специалисты сняли их, отрабатывая сигнал о застрявшем в заборе диком животном.

– Поступило сообщение о том, что в городе Юрге, на ул.1-я Садовая, в заборе застряла косуля. Требуется помощь спасателей, – сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, специалисты смогли вызволить косулю из "ловушки". Животное вывезли из города и отпустили в лес.

Фото: Instagram / agentstvo_kuzbass42

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