Диетолог рассказала россиянам о лучших продуктах для очищения организма от шлаков и токсинов

В беседе с журналистами специалист обратила внимание на то, что человеку необходимо трехразовом питании пить между приемами пищи чистую воду или травяной чай, но не напитки, в состав которых входит сахар. По словам диетолога в рационе должны обязательно присутствовать овощи, которые служат не только источником витаминов и минералов, но и лучше всего выводят из организма токсины и шлаки, пишет РИА "Новости".

– Основу рациона должны составлять овощи – именно они дают организму достаточное количество клетчатки, которая и выводит токсичные вещества, служит питанием для бактерий, – цитирует СМИ врача.

Похожими свойствами, как отметила Тараско, обладают такие специи, как куркума, кардамон, черный перец и мускатный орех. Вместе с тем диетолог заявила и о пользе ферментированных продуктов, среди которых перечислила квашеную капусту, кисломолочную продукцию и маринованные огурцы. По ее словам, эти продукты стимулируют пищеварение, нормализую микрофлору и обладают витаминами и минералами.