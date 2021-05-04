Диетолог перечислила условия для приготовления полезного шашлыка

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина перечислила условия, при которых шашлык не только не нанесет урон организму человека, но и окажется полезным.

Заслуженный врач РФ отметила, что на этапе выбора мяса предпочтение следует отдавать птице, а перед мариновкой с продукта нужно срезать жир. Что касается процесса приготовления, то блюдо следует доводить до готовности не на высоких температурах.

Формула идеального праздничного ужина — это 100-120 граммов белкового продукта плюс 200 граммов овощного гарнира. Шашлык — чудесное блюдо и отличный источник белка при правильном подходе к его приготовлению, — передает РИА "Новости" комментарий Драпкиной.

По мнению специалиста, канцерогены, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, начинают образовываться при температуре 168 градусах и выше, поэтому необходимо контролировать силу жара костра. Так, чем более обугленными выглядят куски шашлыка, тем больше потенциально токсичных соединений содержится в мясе.


Кроме того, к готовому блюду не следует добавлять кетчуп и майонез промышленного производства. Лучше заменить продукты с содержанием трансжиров на гарнир из зелени, свежих овощей (помидоры, огурцы, сладкий перец).

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