О проблеме заговорила в социальных сетях новокузнечанка, проживающая в Новоильинском районе города. Девушка задалась вопросом о том, почему некоторые остановки имеются только на одной стороне дороги, и горожанам приходится подолгу идти до следующего остановочного пункта, чтобы уехать в обратном направлении.

‒ ...остановка "художественная школа". Прекрасно доезжаю до нее из дома на 81, а чтобы добраться обратно, приходится идти на следующую остановку в гору. Почему так? ‒ поинтересовалась жительница южной столицы столицы Кузбасса.

Кроме того, новокузнечанка отметила, что возле некоторых остановок отсутствуют пешеходные переходы, из-за чего пешеходы пренебрегают правилами и переходят дорогу в неположенном месте.

Комментаторы поддержали девушку и также отметили, что расположение некоторых остановочных пунктов создает неудобства.

‒ Это вообще дичь какая-то. Недавно на Косыгина где-то искала остановку, с этой стороны она есть, а с другой стороны нет, ‒ пожаловалась одна из горожанок.

Пользователи Сети призвали власти обратить внимание на данный вопрос.