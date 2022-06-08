"Дичь": новокузнечане сочли нелогичным расположение остановок

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Жители южной столицы Кузбасса пожаловались на неудобное расположение некоторых остановочных пунктов.

О проблеме заговорила в социальных сетях новокузнечанка, проживающая в Новоильинском районе города. Девушка задалась вопросом о том, почему некоторые остановки имеются только на одной стороне дороги, и горожанам приходится подолгу идти до следующего остановочного пункта, чтобы уехать в обратном направлении.

‒ ...остановка "художественная школа". Прекрасно доезжаю до нее из дома на 81, а чтобы добраться обратно, приходится идти на следующую остановку в гору. Почему так? ‒ поинтересовалась жительница южной столицы столицы Кузбасса.

Кроме того, новокузнечанка отметила, что возле некоторых остановок отсутствуют пешеходные переходы, из-за чего пешеходы пренебрегают правилами и переходят дорогу в неположенном месте.


Комментаторы поддержали девушку и также отметили, что расположение некоторых остановочных пунктов создает неудобства.

‒ Это вообще дичь какая-то. Недавно на Косыгина где-то искала остановку, с этой стороны она есть, а с другой стороны нет, ‒ пожаловалась одна из горожанок.

Пользователи Сети призвали власти обратить внимание на данный вопрос.

Да!
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