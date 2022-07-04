Диана Арбенина высказалась о выступлении в Новокузнецке

1
Фото:  

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" рассказала о впечатлениях после того, как выступила перед жителями южной столицы Кузбасса.

В минувшую субботу, 2 июля, в Новокузнецке состоялось празднование Дня города. Одним из мероприятий стал рок-фестиваль, прошедший в Центральном районе. В числе выступивших перед новокузнечанами музыкантов была и санкт-петербургские "Ночные снайперы". Лидер группы, Диана Арбенина, высказалась о выступлении в социальных сетях.

‒ ...Рок-н-ролл жив! Мощно! Гостеприимно! Мало! Вернемся! ‒ написала исполнительница на своей странице во "ВКонтакте".

Кроме того, в официальной группе "Ночных снайперов" музыканты поблагодарили горожан за присутствие на фестивале и пообещали вернуться.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37803

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined