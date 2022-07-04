Диана Арбенина высказалась о выступлении в Новокузнецке

В минувшую субботу, 2 июля, в Новокузнецке состоялось празднование Дня города. Одним из мероприятий стал рок-фестиваль, прошедший в Центральном районе. В числе выступивших перед новокузнечанами музыкантов была и санкт-петербургские "Ночные снайперы". Лидер группы, Диана Арбенина, высказалась о выступлении в социальных сетях.

‒ ...Рок-н-ролл жив! Мощно! Гостеприимно! Мало! Вернемся! ‒ написала исполнительница на своей странице во "ВКонтакте".

Кроме того, в официальной группе "Ночных снайперов" музыканты поблагодарили горожан за присутствие на фестивале и пообещали вернуться.