Деятельность приюта в Новокузнецке оказалась под угрозой из-за долгов

Сегодня, 12 апреля, в Сети появилось обращение от представителей приюта для животных в Новокузнецке. Волонтеры сообщили, что им требуется поддержка, без которой их деятельность окажется под угрозой. Причина этому – долги по услугам ЖКХ.

– Ежемесячно нам выставляют огромные счета, которые мы не тянем от слова совсем! Долг за электричество 42 568 рублей и это только за половину марта и часть апреля, это огромная сумма для нас, – рассказали новокузнечане.

При этом волонтеры отметили, что на сегодняшний день в приюте содержится более 900 животных. Электричество позволяет обеспечить для них водоснабжение и обогрев. Рекомендации по оказанию помощи жители южной столицы Кузбасса оставили в социальных сетях.