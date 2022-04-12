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Деятельность приюта в Новокузнецке оказалась под угрозой из-за долгов

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Волонтеры в южной столице Кузбасса попросили помощи в сохранении более 900 животных.

Сегодня, 12 апреля, в Сети появилось обращение от представителей приюта для животных в Новокузнецке. Волонтеры сообщили, что им требуется поддержка, без которой их деятельность окажется под угрозой. Причина этому – долги по услугам ЖКХ.

– Ежемесячно нам выставляют огромные счета, которые мы не тянем от слова совсем! Долг за электричество 42 568 рублей и это только за половину марта и часть апреля, это огромная сумма для нас, – рассказали новокузнечане.

При этом волонтеры отметили, что на сегодняшний день в приюте содержится более 900 животных. Электричество позволяет обеспечить для них водоснабжение и обогрев. Рекомендации по оказанию помощи жители южной столицы Кузбасса оставили в социальных сетях.

Видео: ВКонтакте / Приют "Шанс на жизнь"

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