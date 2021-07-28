Девятилетняя девочка попала под колеса авто в Кемерове

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Накануне в кузбасской столице произошло ДТП с участием ребенка. Подробности аварии редакции AVOKADO сообщили в городской ГИБДД.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел 27 июля в 19:25 на улице Тухачевского в районе дома № 27. 30-летний водитель автомобиля Lada двигался со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону проспекта Химиков и совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Предварительно установлено, что она могла переходить дорогу вне пешеходного перехода.


В результате ДТП девятилетняя девочка получила различные травмы и была госпитализирована. В настоящее время она получает лечение в больнице.


В ведомстве также отметили, что в момент аварии водитель автомобиля был трезв.

Фото:  

ГИБДД по городу Кемерово призывает родителей напомнить своим детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. При переходе проезжей части следует оставаться внимательными и использовать только пешеходные переходы.

Да!
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