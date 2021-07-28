Девятилетняя девочка попала под колеса авто в Кемерове

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел 27 июля в 19:25 на улице Тухачевского в районе дома № 27. 30-летний водитель автомобиля Lada двигался со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону проспекта Химиков и совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Предварительно установлено, что она могла переходить дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП девятилетняя девочка получила различные травмы и была госпитализирована. В настоящее время она получает лечение в больнице.

В ведомстве также отметили, что в момент аварии водитель автомобиля был трезв.