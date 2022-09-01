Девятилетняя девочка погибла на детской площадке в Кузбассе

В минувший вторник, 30 августа, в поселке Трещевский Топкинского района произошла трагедия. Девятилетняя девочка бегала с друзьями по детской площадке, после чего они решили поиграть на спортивном снаряде "Рукоход". Конструкция состоит из нескольких скрепленных турников.

Друзья третьеклассницы раскачивались, сидели и перемещались по снаряду, а сама девочка стояла рядом. В какой-то момент конструкция, которая не была вкопана в землю, опрокинулась. Падая, снаряд ударил девочку по голове. Ребенок скончался на месте происшествия, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сообщается, что у погибшей девочки остался старший брат и мать. Возбуждено уголовное дело.