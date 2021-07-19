Девятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Кемерове

В воскресенье, 18 июля, в областном центре произошла авария. Ребенок с велосипедом решил перейти дорогу в неположенном месте. В это время с проспекта Ленина в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев ехала легковушка, за рулем которой была девушка. Иномарка наехала на пешехода, из-за чего тот получил травмы.

По информации ОГИБДД Кемерова, пострадавший девятилетний мальчик попал в больницу. После осмотра ему назначили лечение в стационаре, пишет VSE42.Ru.

Правоохранители выяснили, что водителем оказалась 22-летняя девушка. На текущий момент устанавливаются подробности инцидента.