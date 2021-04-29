Девятилетний мальчик сломал ногу после ДТП с иномаркой в Новокузнецке

В среду, 28 апреля, в центре Новокузнецка произошла авария с участием юного пешехода. Мальчик шел на тренировку, когда попал под колеса иномарки.

По информации ГИБДД Новокузнецка, водитель автомобиля Nissan Note ехал по жилой зоне улицы Ермакова, где и сбил девятилетнего школьника, после чего уехал с места происшествия. Тем не менее его личность удалось установить.

Ребенка доставили в медучреждение. Как оказалось, после ДТП у него сломана стопа. В настоящее время по факту инцидента проводится административное расследование, водителю за оставление места происшествия грозит лишение водительских прав от года до полутора лет или арест до 15 суток.