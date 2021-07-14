Девятилетний мальчик бесследно исчез в Кузбассе

В калтанском поселке Постоянный ушел из дома и не вернулся Кузнеченков Захар 2011 года рождения. Мальчик пропал 13 июля. По информации ПО "Лиза Алерт", ребенок ростом 135 см, нормального телосложения, кареглазый, с русыми волосами.

На момент исчезновения юный кузбассовец был одет в темно-серую кофту, серую футболку, черные шорты и кроссовки.

Всех неравнодушных граждан, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться пропавший, просят сообщить ее по номерам 112 или 8-800-700-54-52.