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Девятилетний мальчик бесследно исчез в Кузбассе

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В Калтане пропал ребенок, поиски которого развернули волонтеры.

В калтанском поселке Постоянный ушел из дома и не вернулся Кузнеченков Захар 2011 года рождения. Мальчик пропал 13 июля. По информации ПО "Лиза Алерт", ребенок ростом 135 см, нормального телосложения, кареглазый, с русыми волосами.


На момент исчезновения юный кузбассовец был одет в темно-серую кофту, серую футболку, черные шорты и кроссовки.


Всех неравнодушных граждан, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться пропавший, просят сообщить ее по номерам 112 или 8-800-700-54-52.

Да!
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