Девять жителей Кузбасса стали жертвами COVID-19 за сутки

По данным оперштаба Кузбасса по борьбе с коронавирусом, девять пациентов скончались.
- У мужчины 1963 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
- У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни лёгких. Она проживала в Кемерове.
- У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Тяжинском муниципальном округе.
- У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
- У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Междуреченске.
- У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Новокузнецке.
- У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения. Она проживала в Прокопьевске.
- У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни лёгких, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
- У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
Всего с начала пандемии скончалось 1888 человек. Напомним, медики зафиксировали очередной антирекорд по COVID-19 в Кемеровской области
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