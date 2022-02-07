Девять пожарных боролись ночью с огнем в кузбасском гараже

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Минувшей ночью в кузбасском городе вспыхнул гараж. Внутри находился отечественный внедорожник.

В понедельник, 7 февраля, в 2:56 по местному времени очевидцы сообщили в МЧС о пожаре на улице Коммунаров в городе Полысаево. На место выехали 9 огнеборцев.

– На момент прибытия первого подразделения гараж горел открытым пламенем. В результате обгорел хозяйственный инвентарь внутри, а также моторный отсек и приборная панель внедорожника Lada XRAY 2016 года выпуска, – сказали AVOKADO в кузбасском ГУ МЧС.

Общая площадь пожара достигла 8 кв. метров. Потушили пламя в 3:10. Никто из людей не пострадал. Предварительно установлено, что произошел инцидент из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

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