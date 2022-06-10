Девять пляжей открылись в Кузбассе

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На территории Кемеровской области для отдыха граждан доступны девять пляжей, о чем рассказали в региональном МЧС.

На четверг, 9 июня, пляжи заработали в Прокопьевске, Белове, Новокузнецке, а также в Беловском и Гурьевском округах. В общей сложности в летний сезон 2022 года запланировано открытие 87 мест отдыха у воды, сейчас там уже появились специальные стойки для спасателей.

Расписание работы пляжа устанавливается владельцем объекта по согласованию с местной администрацией. Работа пляжа может быть ограничена из-за погодных условий, рассказали в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

Специалисты призвали граждан соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов и предостерегли, чтобы те не заходили вводу в нетрезвом состоянии, не ныряли в глубь в малознакомых местах и избегали лодок.

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