Девять пляжей открылись в Кузбассе

На четверг, 9 июня, пляжи заработали в Прокопьевске, Белове, Новокузнецке, а также в Беловском и Гурьевском округах. В общей сложности в летний сезон 2022 года запланировано открытие 87 мест отдыха у воды, сейчас там уже появились специальные стойки для спасателей.

– Расписание работы пляжа устанавливается владельцем объекта по согласованию с местной администрацией. Работа пляжа может быть ограничена из-за погодных условий, – рассказали в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

Специалисты призвали граждан соблюдать правила безопасности при отдыхе у водоемов и предостерегли, чтобы те не заходили вводу в нетрезвом состоянии, не ныряли в глубь в малознакомых местах и избегали лодок.