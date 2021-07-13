Девять кузбасских сел лишились электричества после инцидента на электроподстанции

Как стало известно, вчера на подстанции "Промышленная-сельская" в Промышленновском округе произошло короткое замыкание оборудования, из-за чего электроэнергии временно лишились жители девяти местных населенных пунктов.

Часть домов к вечеру того же дня удалось перезапитать по резервным схемам. При этом в Промышленной работы по восстановлению подачи электроэнергии завершились уже ночью. Теперь специалисты занимаются демонтажем поврежденного оборудования подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Кузбасского филиала "Россети Сибирь".

Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала видео, на котором было запечатлено короткое замыкание, сопровождаемое характерными звуками и яркими белыми вспышками.