Девять автоцистерн приехали тушить крупный пожар в кемеровском общежитии

На тушение огня в комнате общежития по адресу бульвар Строителей 56/2 прибыли девять пожарных расчетов.
– Прибыли девять автоцистерн. Из здания были эвакуированы жильцы. В 16:57 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 18 квадратов, – передает комментарий ГУ МЧС сайт VSE42.Ru.
Известно, что информации о пострадавших не поступало, а точное число спасенных людей еще предстоит выяснить. Причины инцидента выясняют специалисты.
Ранее стало известно, что в кузбасской столице произошло мощное задымление в одном из общежитий. Очевидцы предоставили редакции Avokado видео с места событий.
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