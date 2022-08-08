Девушки из Кузбасса при ребенке начали избивать друг друга

По информации из социальной сети во "ВКонтакте", девушки устроили массовую драку в пгт Инской еще вчера в минувшее воскресенье, 7 августа. Отмечается, что конфликт начался из-за того, что одна из участниц потасовки начала оскорблять знакомую, а следом потянула ее за волосы, от чего та потеряла равновесие и упала на асфальт. При этом уже лежавшую на земле оппонентку разъяренная горожанка якобы начала добивать, нанеся ногой удар в голову.

При этом увидевшие происходящее женщины решили вмешаться в дело и оказать помощь пострадавшей, однако инициатор драки начала оскорблять нецензурной бранью и их. Автор сообщения добавила, что все происходило на глазах у малолетнего ребенка.

Также свидетель опубликовала кадры, на которые попали разборки. На снимках видно, что посреди дороги скопились несколько женщин и все они упрямо ведут спор о чем-то спорят, а также толкают друг друга.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МВД по Кемеровской области. Сейчас все подробности инцидента уточняются.