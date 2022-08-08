+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Девушки из Кузбасса при ребенке начали избивать друг друга

0
Фото:  

Потасовка молодых дам в кузбасском пгт не осталась без внимания очевидцев, которые сообщили подробности жестких разбирательств, и указали, что за происходящим робко наблюдал малолетний ребенок.

По информации из социальной сети во "ВКонтакте", девушки устроили массовую драку в пгт Инской еще вчера в минувшее воскресенье, 7 августа. Отмечается, что конфликт начался из-за того, что одна из участниц потасовки начала оскорблять знакомую, а следом потянула ее за волосы, от чего та потеряла равновесие и упала на асфальт. При этом уже лежавшую на земле оппонентку разъяренная горожанка якобы начала добивать, нанеся ногой удар в голову.


При этом увидевшие происходящее женщины решили вмешаться в дело и оказать помощь пострадавшей, однако инициатор драки начала оскорблять нецензурной бранью и их. Автор сообщения добавила, что все происходило на глазах у малолетнего ребенка.


Также свидетель опубликовала кадры, на которые попали разборки. На снимках видно, что посреди дороги скопились несколько женщин и все они упрямо ведут спор о чем-то спорят, а также толкают друг друга.


За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МВД по Кемеровской области. Сейчас все подробности инцидента уточняются.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38974

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined