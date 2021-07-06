Девушка в желтых кедах пропала в Кемерове

Поисковики в Кемеровской области объявили о начале розыска 21-летней Паутияниной Яны Алексеевны, которая, как отметили волонтеры, нуждается в медицинской помощи. Жительница региональной столицы 2000 года рождения пропала в понедельник, 5 июля. Ориентировка на ее поиски появилась в официальном сообществе ПСО "Лиза Алерт" в Кузбассе.

Приметы девушки: рост 165 сантиметров, имеет нормальное телосложение, волосы - светло-коричневые, глаза - голубые.

На момент, когда ее видели в последний раз, на ней были надеты: голубая блузка, черная юбка и желтые кеды.

Всех кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.