Девушка пострадала в тройном ДТП на кемеровском проспекте

В кемеровской ГИБДД корреспонденту AVOKADO сообщили, что вчера в четверг, 11 августа, около 16:10 на проспекте Кузнецкий, 123/2 произошло ДТП с участием трех автомобилей.

– Водитель Toyota Land Cruiser двигался в сторону ул. Автозаводской. Предварительно, он не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Datsun, ехавшим в попутном направлении с передней стороны,– сказали в ведомстве.

От удара последнего отбросило на Chery. Таким образом, все три машины столкнулись "паровозиком". В результате ДТП травмы получила 24-летняя пассажир Datsun. Девушка была доставлена в больницу.