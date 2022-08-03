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Девушка пострадала в массовом ДТП на кузбасской автодороге

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Во вторник, 2 августа, в Юргинском районе произошло жесткое ДТП с участием трех иномарок. В УГИБДД по Кузбассу AVOKADO рассказали подробности произошедшего.

Вчера в Юргинском районе на 165 км автодороги Новосибирск-Иркутск 60-летний водитель Honda CR-V при обгоне Toyota Prius неверно выбрал боковой интервал, из-за чего допустил контакт с "японцем", в следствии которого выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla. Сигнал о происшествии стражи закона получили в 10:25.

Травмирована 28-летняя пассажир Toyota Corolla. Ей назначено амбулаторное лечение или же оказание помощи в условиях дневного стационара, – уточнили корреспонденту AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

В Госавтоинспеции призвали автовладельцев до того, как выехать на полосу встречного движения, убедиться в безопасности маневра, а также соблюдать безопасную дистанцию с транспортными средствами при обгоне.

Да!
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