Девушка пострадала в массовом ДТП на кузбасской автодороге

Вчера в Юргинском районе на 165 км автодороги Новосибирск-Иркутск 60-летний водитель Honda CR-V при обгоне Toyota Prius неверно выбрал боковой интервал, из-за чего допустил контакт с "японцем", в следствии которого выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla. Сигнал о происшествии стражи закона получили в 10:25.

– Травмирована 28-летняя пассажир Toyota Corolla. Ей назначено амбулаторное лечение или же оказание помощи в условиях дневного стационара, – уточнили корреспонденту AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

В Госавтоинспеции призвали автовладельцев до того, как выехать на полосу встречного движения, убедиться в безопасности маневра, а также соблюдать безопасную дистанцию с транспортными средствами при обгоне.