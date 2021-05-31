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Девушка попала в кемеровскую больницу с риском потери внутренних органов из-за осложнений при беременности

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В Кузбасской областной больнице провели операцию беременной девушке, которая поступила с серьезными проблемами в развитии плода.

На 20-й неделе беременности 27-летняя пациентка столкнулась с почти безальтернативной ситуацией: в ходе обследования врачи выявили осложнения в развитии малыша, которые сопровождались отсутствием околоплодных вод и двумя кесаревыми сечениями, перенесенными ранее. Как результат, произошло предлежание плаценты и врастание в рубец.


Как рассказали в соцсетях Областной клинической больницы, подобное обычно завершается удалением матки, плаценты и плода. Тем не менее пациентка получила шанс сохранить орган.


Врачи провели операцию, в результате которой удалось избежать удаления матки и яичников. Кроме того, 27-летняя девушка может повторно забеременеть и родить в будущем.

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