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Девушка лишилась денег на рекламе дешевых iPhone от кемеровского блогера

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Интернет-пользовательница сообщила, что один из кемеровских блогеров рекламировал мошенников, на уловки которых повелась и она, потеряв крупную сумму денежных средств.

По словам потерпевшей, в популярной социальной сети блогер из столицы Кузбасса дала рекламу интернет-магазина, который якобы продавал оригинальную технику Apple. Позже она решила заказать себе новенький iPhone и отправила деньги, но телефон так и не получила, а сам "магазин" кинул ее в бан. Как оказалось, девушка доверилась мошенникам.


В МВД России по г. Кемерово корреспонденту AVOKADO сказали, что на днях в дежурную часть за помощью обратилась местная жительница. Заявительница сообщила, что заказала гаджет для связи в Сети, но телефон так и не пришел, поскольку после того, как аферисты получили деньги, то заблокировали свою клиентку. По факту произошедшего стражи стражи закона организовали проверку.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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