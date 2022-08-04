Девушка лишилась денег на рекламе дешевых iPhone от кемеровского блогера

По словам потерпевшей, в популярной социальной сети блогер из столицы Кузбасса дала рекламу интернет-магазина, который якобы продавал оригинальную технику Apple. Позже она решила заказать себе новенький iPhone и отправила деньги, но телефон так и не получила, а сам "магазин" кинул ее в бан. Как оказалось, девушка доверилась мошенникам.

В МВД России по г. Кемерово корреспонденту AVOKADO сказали, что на днях в дежурную часть за помощью обратилась местная жительница. Заявительница сообщила, что заказала гаджет для связи в Сети, но телефон так и не пришел, поскольку после того, как аферисты получили деньги, то заблокировали свою клиентку. По факту произошедшего стражи стражи закона организовали проверку.