"Девушка чуть не провалилась": кузбассовцы рассказали об опасных колодцах

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Фото:  

Жители города в Кемеровской области сообщили, что у одной из остановок открыты несколько колодцев с арматурой внутри.

Накануне в социальных сетях появились фотографии открытых колодцев. Кадры разместил житель Прокопьевска.

‒ Обращаюсь к администрации на остановке Красногорский микрорайон прямо за остановкой сняли крышки с трех колодцев из них торчат железные пруты сегодня утром девушка по темну чуть не провалилась (орфография сохранена ‒ прим. ред.), ‒ рассказал автор снимков.

Пользователи сообщили, что также заметили опасные конструкции. Один из жителей города заявил, что стал очевидцем того, что двое детей также чуть не провалились в открытые колодцы в вечернее время.


Автор снимков призвал работников городских служб обратить внимание на данный участок.

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