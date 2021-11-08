Накануне в социальных сетях появились фотографии открытых колодцев. Кадры разместил житель Прокопьевска.
‒ Обращаюсь к администрации на остановке Красногорский микрорайон прямо за остановкой сняли крышки с трех колодцев из них торчат железные пруты сегодня утром девушка по темну чуть не провалилась (орфография сохранена ‒ прим. ред.), ‒ рассказал автор снимков.
Пользователи сообщили, что также заметили опасные конструкции. Один из жителей города заявил, что стал очевидцем того, что двое детей также чуть не провалились в открытые колодцы в вечернее время.
Автор снимков призвал работников городских служб обратить внимание на данный участок.
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