Девочки устали: новокузнечане раскритиковали выступление солисток "Фабрики"

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Выступление группы "Фабрика" не угодило зрителям праздничного концерта в Новокузнецке, которые выразили мнение, что на сцене девушки исполняли песни "уставшими".

Жители южной столицы Кузбасса раскритиковали выступление звезд на городской сцене в рамках празднования 300-летнего юбилея шахтерского края. Негативные комментарии от местных жителей появились под одним из постов в Instagram-аккаунте главы Новокузнецка.


Из мнения горожан следует, что после просмотра выступления сложилось впечатление якобы "девочки устали".

– А вот "Фабрику" на пенсию однако?! – поинтересовались подписчики.

На возражение пользователей Кузнецов оправдал "усталость" музыкантов проблемами с машиной, которые произошли во время дороги. В то же время он поблагодарил артистов за выступление и заключил, что праздничная программа состоялась.

– ...да, в дороге что-то с машиной случилось… но это пустяки, – пояснил градоначальник.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что запись проведенного в день приезда президента России концерта в ЛДК появилась в Сети.

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