Жители южной столицы Кузбасса раскритиковали выступление звезд на городской сцене в рамках празднования 300-летнего юбилея шахтерского края. Негативные комментарии от местных жителей появились под одним из постов в Instagram-аккаунте главы Новокузнецка.

Из мнения горожан следует, что после просмотра выступления сложилось впечатление якобы "девочки устали".

– А вот "Фабрику" на пенсию однако?! – поинтересовались подписчики.

На возражение пользователей Кузнецов оправдал "усталость" музыкантов проблемами с машиной, которые произошли во время дороги. В то же время он поблагодарил артистов за выступление и заключил, что праздничная программа состоялась.

– ...да, в дороге что-то с машиной случилось… но это пустяки, – пояснил градоначальник.

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