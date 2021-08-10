Девочка в Кузбассе скончалась на глазах матери и сестры после купания в реке

Согласно данным следователей, сигнал о гибели подростка в реке Чумыш на территории села Верх-Чумыш города Киселевска поступил днем 9 августа. Как выяснилось, 14-летняя девочка находилась на берегу вместе с младшей сестрой и матерью. когда она вошла в воду, то начала тонуть.

Проплывающий мимо мужчина вытащил подростка на берег. В это время девочка признаков жизни уже не подавала. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и до приезда медиков пытались реанимировать ребенка. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшей.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит установить точную причину смерти девочки и обстоятельства инцидента.