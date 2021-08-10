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Девочка в Кузбассе скончалась на глазах матери и сестры после купания в реке

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Накануне в Кемеровской области на берегу реки скончалась девочка-подросток, которая отдыхала на пляже с семьей.

Согласно данным следователей, сигнал о гибели подростка в реке Чумыш на территории села Верх-Чумыш города Киселевска поступил днем 9 августа. Как выяснилось, 14-летняя девочка находилась на берегу вместе с младшей сестрой и матерью. когда она вошла в воду, то начала тонуть.


Проплывающий мимо мужчина вытащил подростка на берег. В это время девочка признаков жизни уже не подавала. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и до приезда медиков пытались реанимировать ребенка. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшей.


В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит установить точную причину смерти девочки и обстоятельства инцидента.

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