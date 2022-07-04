Девочка-подросток в юбке и розовых сандалиях исчезла в Кемеровской области

Лидия Геннадьевна Лебедева ушла в неизвестном направлении 3 июля, с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Из ориентировки следует, что девочке из Промышленновского района области всего шестнадцать лет.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые. Когда ее видели в последний раз, была одета в красную футболку, синюю юбку, розовые сандалии.

Если вам что-либо известно о том, где Лидия находится сейчас, сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52, либо 112. Требуется помощь добровольцев.