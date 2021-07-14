Девочка-подросток утонула в кузбасском водоеме во время ходьбы рядом с берегом

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Кузбасские следователи начали проверку по факту гибели подростка на водоеме. Девочка ходила по дну, которое оказалось неровным.

Во вторник, 13 июля, следователи получили сигнал о трагедии, произошедшей у водоема в полысаевском поселке Красногорский. Как оказалось, там во время отдыха утонула 15-летняя девочка, которая была в компании подруги.


Подростки отдыхали на берегу водоема и решили искупаться, но поскольку не умели плавать, то просто зашли в воду и ходили около берега.

— Дно водоема оказалось неровное, через некоторое время они стали тонуть. Одной удалось встать на дно на носочки, вторая девочка утонула, — сообщили в областном СУ СКР.

На помощь пострадавшим поспешили рыбаки, однако найти одну из девочек не смогли. Впоследствии ее тело достали с трехметровой глубины спасатели. В ведомстве отметили, что родители просили девочек не заходить в воду, а на месте произошедшего не было запрещающих купание знаков.


На текущий момент проводится доследственная проверка, устанавливается причина смерти ребенка.

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