Девочка-подросток с розовым рюкзаком пропала без вести в Кузбассе

Местонахождение юной жительницы города Белово Петуховой Марины Анатольевны 2005 года рождения остается неизвестным с 11 января 2022 года. Накануне, 13 января, волонтеры ПО "Лиза Алерт" объявили о старте поиска подростка.

Рост пропавшей девочки составляет 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в черное пальто, светло-серые спортивные штаны, черные ботинки и черную шапку. С собой у подростка был розовый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении девочки, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски кемеровчанина с татуировкой на правой руке. У мужчины возможна потеря памяти.