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Девочка-подросток протащила домашнего кота по асфальту в Кемерове

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Фото:  

Девочка из столицы Кузбасса жестоко обошлась с домашним животным во время прогулки: несовершеннолетняя тащила непослушного кота за собой по асфальту.

Жестокость девочки-подростка шокировала кемеровских прохожих, которые выразили свое возмущение в популярном городском сообществе во "ВКонтакте". По словам автора ролика, несовершеннолетняя выгуливала кота в одном из жилых дворов.

– Сделал ей замечание, чтобы она не мучила животное и взяла на руки, либо занесла домой, показала фак и пошла дальше (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – сказал горожанин.

На видео заметно, что к поводку девочки действительно привязано животное, которое она тащит за собой по асфальту.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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