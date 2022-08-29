Девочка-подросток протащила домашнего кота по асфальту в Кемерове

Жестокость девочки-подростка шокировала кемеровских прохожих, которые выразили свое возмущение в популярном городском сообществе во "ВКонтакте". По словам автора ролика, несовершеннолетняя выгуливала кота в одном из жилых дворов.

– Сделал ей замечание, чтобы она не мучила животное и взяла на руки, либо занесла домой, показала фак и пошла дальше (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – сказал горожанин.

На видео заметно, что к поводку девочки действительно привязано животное, которое она тащит за собой по асфальту.