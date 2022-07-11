Девочка-подросток пропала без вести в Кузбассе

Данченко Диана Романовна 2008 года рождения пропала без вести в деревне Новороссийка Беловского муниципального округа. С 9 июля текущего года местонахождение девочки остается неизвестным.
Рост пропавшей составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт". Была одета в черное платье с белыми полосками и черные туфли.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей девочке, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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