Девочка-подросток пострадала при столкновении автомобилей в Кузбассе

Сегодня, 5 августа, ленинск-кузнечане поделились в социальных сетях кадрами с места автоаварии. На кадрах видны две разбитые легковушки, а также карета "скорой".

‒ Авария у Текстильщиков на дороге, ‒ рассказали очевидцы.

В Кемеровском областном центре медицины катастроф журналисту AVOKADO сообщили, что в данном ДТП пострадали три человека. Травмы получили 41-летняя и 53-летняя женщины. Им было назначено амбулаторное лечение. Кроме того, пострадала 12-летняя девочка. Подростка оставили под наблюдением врачей, серьезных травм у юной горожанки нет.

Обстоятельства ДТП выясняются.