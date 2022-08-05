+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Девочка-подросток пострадала при столкновении автомобилей в Кузбассе

0
Фото:  

В одном из городов Кемеровской области произошло ДТП с тремя пострадавшими, в числе которых несовершеннолетняя.

Сегодня, 5 августа, ленинск-кузнечане поделились в социальных сетях кадрами с места автоаварии. На кадрах видны две разбитые легковушки, а также карета "скорой".

‒ Авария у Текстильщиков на дороге, ‒ рассказали очевидцы.

В Кемеровском областном центре медицины катастроф журналисту AVOKADO сообщили, что в данном ДТП пострадали три человека. Травмы получили 41-летняя и 53-летняя женщины. Им было назначено амбулаторное лечение. Кроме того, пострадала 12-летняя девочка. Подростка оставили под наблюдением врачей, серьезных травм у юной горожанки нет.


Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38921

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined