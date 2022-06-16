Девочка-подросток пострадала от удара молнии в Кузбассе

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Юная жительница Кемеровской области попала в больницу после поражения электрическим разрядом. Медики прокомментировали происшествие журналисту AVOKADO.

Инцидент случился 14 июня текущего года в пгт Яшкино. Местная жительница, 14-летняя девочка, гуляла с маленьким племянником по скверу. Как сообщают очевидцы, грозы как таковой не было: небо затянуло тучами, слышались раскаты грома, но после небольшого дождя погода стабилизировалась. Однако в какой-то момент сверкнула молния, и кузбассовцы увидели, как девочка упала на землю. Находившийся в коляске мальчик не пострадал, а школьницу с электротравмой госпитализировали медики, сообщает "КП" Кузбасс.


Чтобы узнать больше о состоянии подростка, корреспондент AVOKADO обратился в Кемеровский областной центр медицины катастроф. Специалисты подтвердили, что такой случай действительно имел место. Юную жительницу Кузбасса с помощью санавиации доставили в Кемерово, где она сутки находилась под присмотром реаниматологов.

‒ Сейчас девочка находится на стационарном лечении, ‒ сообщили медики журналисту AVOKADO.

Жизни подростка ничего не угрожает.


Отметим, что сегодня, 16 июня, на территории региона ожидаются грозы и град.

Да!
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