Девочка из Кузбасса попала в детдом после месяцев избиений со стороны матери

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В Кемеровской области из семьи изъяли девочку-подростка, которая несколько месяцев назад подвергалась истязаниям со стороны матери.

Как стало известно, с ноября 2020-го по январь 2021 года 32-летняя жительница Промышленновского района истязала собственную дочь. Причем поводы для избиения 13-летней девочки всегда были малозначительными.


О происходящем в семье узнали школьные учителя подростка, которые заметили на ее теле следы побоев. Тогда же информация была передана в правоохранительные органы. После этого было возбуждено уголовное дело.


В результате девочку изъяли из семьи и поместили в детский дом. Участковый уполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних, которые допустили преступление на своем участке, привлечены к дисциплинарной ответственности. Мать, в свою очередь, по решению суда получила три года условно, передает СУ СК по Кемеровской области.

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