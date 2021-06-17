Девочка из Кузбасса попала в детдом после месяцев избиений со стороны матери

Как стало известно, с ноября 2020-го по январь 2021 года 32-летняя жительница Промышленновского района истязала собственную дочь. Причем поводы для избиения 13-летней девочки всегда были малозначительными.

О происходящем в семье узнали школьные учителя подростка, которые заметили на ее теле следы побоев. Тогда же информация была передана в правоохранительные органы. После этого было возбуждено уголовное дело.

В результате девочку изъяли из семьи и поместили в детский дом. Участковый уполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних, которые допустили преступление на своем участке, привлечены к дисциплинарной ответственности. Мать, в свою очередь, по решению суда получила три года условно, передает СУ СК по Кемеровской области.