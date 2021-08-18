Девочка-инвалид в Кузбассе получила аппарат ИВЛ после прокурорского вмешательства

По информации, представленной в пресс-службе кузбасского надзорного органа, на прием к прокурору региона обратилась мама ребенка-инвалида, которая пожаловалась на то, что ее тяжелобольную дочь не могут обеспечить необходимым оборудованием. По обращению была проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья ребенка-инвалида при оказании паллиативной помощи.

По ее итогам же было установлено, что по врачебной рекомендации девочка-инвалид нуждается в том, чтобы использоваться аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оборудование ей выдали, однако оно не подходило по индивидуальным характеристикам, а другой аппарат ей не предоставили.

- В целях улучшения качества жизни неизлечимо больного ребенка первый заместитель прокурора области Андрей Тимошичев внес представление министру здравоохранения Кузбасса, - уточнили в надзорном органе.

Право девочки на получение медицинской реабилитации было восстановлено. В итоге ей выдали другой аппарат ИВЛ.

Отмечается также, что стоимость нового оборудования составила порядка полутора миллионов рублей.

Напомним, что ранее обстоятельства стали причиной для возбуждения уголовного дела. В действиях чиновников сотрудники следкома углядели халатность. Уже после этого к разбирательствам подключилась прокуратура.