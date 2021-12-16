Девочка-инвалид с редким заболеванием осталась без лекарств в Кузбассе

Проведенная прокуратурой проверка показала, что юная жительница Кузбасса, имеющая инвалидность из-за редкого заболевания кишечника, не обеспечивается положенными лекарствами и медицинскими изделиями. Сложившаяся ситуация ставила под угрозу жизнь и здоровье ребенка. Кроме того, медицинская организация не своевременно направила девочку на комиссию для установления инвалидности.

Министр здравоохранения Кузбасса получил от прокурора представление, по которому министерство закупило и выдало ребенку все необходимое, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Кроме того, два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности