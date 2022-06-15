Девочка без мотошлема пострадала при столкновении с автомобилем в Кузбассе

Автоавария произошла в Юрге накануне днем, 14 июня. Водитель мопеда Honda, 53-летняя женщина, ехала по обочине на улице Интернациональной вместе со своей 13-летней внучкой, находившейся спереди. При этом ни на женщине, ни на подростке не было мотошлема. Предварительно установлено, что в какой-то момент женщина не справилась с управлением и выехала на проезжую часть, где столкнулась со встречным автомобилем Opel Vectra.

Выяснилось, что жительница Кузбасса не имела прав на управление мопедом. В результате ДТП женщина и подросток были доставлены в больницу, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Региональная Госавтоинспекция также напомнила, что перевозка пассажиров на одноместных транспортных средствах запрещена. Кроме того, не допускается перевозка детей, не достигших 12-летнего возраста, на заднем сидении мотоцикла.