Информация о раскрепощенном мужчине без определенного места жительства появилась в сообществе "ВКонтакте". Свидетели записали как неизвестный обнажил гениталии на глазах у детей в Киселевске на видео.

– Старый мужик (бомж) ходит и показывает свои половые органы детям, им та конечно смешно, но что может произойти если это не предотвратить? – поинтересовался горожанин.

Кроме того, автор публикации указал, что инцидент был заснят на улице Весенняя.

В комментариях мнения пользователей Сети разделилось. Одни выразили мнение, что несовершеннолетние могли вызывающим поведением спровоцировать на подобные действия возрастного мужчину, а другие заявили о недопустимости "шоу" на улицах города и призвали стражей порядка разобраться в произошедшем.