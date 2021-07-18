"Детям смешно": бомж в кузбасском городе показал малолетним обнаженные гениталии

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Жители Киселевска в соцсетях рассказали о проделках местного бомжа, который смешил детей обнаженными гениталиями на городской улице.

Информация о раскрепощенном мужчине без определенного места жительства появилась в сообществе "ВКонтакте". Свидетели записали как неизвестный обнажил гениталии на глазах у детей в Киселевске на видео.

Старый мужик (бомж) ходит и показывает свои половые органы детям, им та конечно смешно, но что может произойти если это не предотвратить? поинтересовался горожанин.

Кроме того, автор публикации указал, что инцидент был заснят на улице Весенняя.


В комментариях мнения пользователей Сети разделилось. Одни выразили мнение, что несовершеннолетние могли вызывающим поведением спровоцировать на подобные действия возрастного мужчину, а другие заявили о недопустимости "шоу" на улицах города и призвали стражей порядка разобраться в произошедшем.

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