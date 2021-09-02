Детское питание и яблоки стали дороже в Кузбассе

Согласно обновленной информации Кемеровостата, за прошедшую неделю по области выросли в цене яблоки (4,8%), мясное детское питание (4,2%), черный чай (2,2%), вареная колбаса (1,8%).

Вместе с тем подорожали не только продукты, но и другие товары. Так, на 6,9% увеличилась стоимость шампуня, на 2,8% — школьных брюк, на 2,6% — пеленок, на 2,2% — смартфонов.

Некоторые овощи подешевели: морковь убавила в цене на 14,6%, картофель — на 6,2%, капуста — на 4%, репчатый лук — на 2,9%. Среди непродовольственных товаров подешевели телевизоры (2,5%), мужские носки (2,2%), зубные щетки (2,1%).

Цены на бензин в течение недели не поменялись: средняя стоимость литра АИ-92 составляет 44,08 рубля, АИ-95 — 47,19 рубля, АИ-98 — 56,01 рубля, дизеля — 50,05 рубля.