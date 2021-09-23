Детское отделение кузбасской больницы закрылось из-за дефицита врачей

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в медучреждении стало не хватать врачей узкого профиля, отметили в Миндраве Кузбасса.
– Персонал переведен в отделения для лечения пациентов с внебольничными пневмониями и новой коронавирусной инфекцией, – добавили в министерстве.
Отмечается, что наряду с детским отделением из-за сложившейся ситуации прекратило работу и инфекционное отделение больницы.
Также в ведомстве уточнили, что госпитализировать населения будут в Тяжинскую районную больницу при необходимости.
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